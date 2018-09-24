Sedanur'un Otopsi Sonucunda Korkunç Bulgu

Öldürüldüğü Kesinleşti

Tecavüz Bulgusuna rastlandı

16 Eyül Pazar günü evlerinin önünde kaybolan Sedanur’u bulma çabaları sonuç vermeyince devreye ekipler girmiş ve yapılan çalışmalar sonrasında, minik Sedanur’un cesedi köyün yakınlarında bir arazide üzeri taşlarla kapatılarak saklanmıştı. Jandarma Arama Kurtarma Ekiplerinin ulaştığı ceset otopsiye gönderildi. Otopsi raporunda tecavüz bulgularına rastlandı.Kaybolduğu ilk günlerde öldüğü tahmin edilen Sedanur Güzel'in cesedinde sıcak ve havasız ortam nedeniyle kurtlanma oluştuğu belirlendi. Morarma kurtlanma nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanımlayamayan uzmanlar, Sedanur Güzel'in öldürüldüğünün kesin olduğu yönünde görüş bildirdi.Yine morarma kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemeyen uzmanlar, kan, DNA ve iç organlarından örnekler aldı. Tecavüz bulgusuna da rastlayan uzmanlar, aldığı örneklerle bunu da kesinleştirecek.