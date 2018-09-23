Hastaları Çekiçle Tedavi Eden Kara Hekim Gözaltına Alındı

Ona Giden Hastalar Felç Kalıyor

Bel fıtığı şikayeti olan bir hastayı yaptığı yanlış tedavi sonucu felç bırakan ve Kara Hekim ismiyle tanınan metin A. Yakalanarak gözaltına alındı.Sırtına vurduğu çekiç darbeleri sonucu belden aşağısı tutmayan hasta, Kara Hekim lakaplı şifacıyı şikayet etmesi üzerine operasyon başlatan emniyet ekipleri, sahte hekimi yakaladı.Temel Aykut isimli hasta, "Kara hekim" lakaplı Metin A.'ya tedavi olmak için Metin A. ve Temel Aykut Ümraniye'de buluşmuş, Uyguladığı çekiç, kazık gibi yöntemlerle sözde hastalığı sona erdirdiği belirtilen "Kara Hekim"lakalplı şifacı tarafından felç kalmıştı. Kara Hekime giden diğer hastaların da şikayetleri üzerine polisler tarafından takibe alıınmıştı.