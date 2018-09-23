Başkan Demirkol, Semt Pazarında Vatandaşlarla Buluştu

Her fırsatta halkla bir araya gelerek, talepleri birinci ağızdan dinleyen Başkan Fevzi Demirkol, bu kapsamda Selahaddin Eyyubi Mahallesini ziyaret etti. Mahallede bulunan cumartesi semt pazarındaki pazarcı esnafıyla görüşen Başkan Demirkol, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Esnafın ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi. Yapılan ve yürütülen çalışmalarla ilgili halkla fikir ve görüş alışverişinde bulunan Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak her zaman için dua alacak hizmetler yaptıklarını söyledi. Başkan Demirkol, pazarda bulunan bir çocuğun Çanakkale Türküsü okuma isteğini de geri çevirmeyerek, okunan türküyü dinledi.

Esnaf ve vatandaşlarla görüştükten sonra ziyaretine ilişkin açıklama yapan Başkan Demirkol, “Selahaddin Eyyubi Mahallemizde bulunan semt pazarını ziyaret ettik. Pazarcı esnafımızla görüştük. Halkımızla sohbet etme imkanı bulduk” dedi. Selahaddin Eyyubi Mahalle Muhtarı Ali Genç de, Başkan Fevzi Demirkol’un her mahalleyle olduğu gibi Selahaddin Eyyubi Mahallesinin ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilendiğini belirterek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.