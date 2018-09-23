Evlerini 1 Ekime Kadar Yıkmazlarsa Askerler Devreye Girecek

Bu haber 23 Eylül 2018 15:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Kudüs'ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer'deki evlerini 1 Ekim'e kadar yıkmaları konusunda Filistinlileri uyaran İsrail, bu işi kendileri yapmadığı takdirde kendi yöntemlerini kullanmak zorunda kalacaklarını bildirdi

İsrail Ekipleri devreye Girecek

İşgal altında olan Han el-Ahmer'de yaşayan Filistinli bedevilere mahkeme kararını gerekçe göstererek evlerini yıkma emri veren İsrail güçleri, Filistinlilerin 1 Ekim'e kadar evlerini yıkmamaları durumunda İsrail ekiplerinin devreye gireceğini söyledi.200 Filistinlinin yaşadığı Hal el-Ahmer'de yaşayanlar evlerini boşalmak için şimdiden aadım atmaya başladı.