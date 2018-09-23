Devlet Hastanesi İnşaatında Çalışan İşçiler Toprak Altında Kaldı

Çok Sayıda Ekip Yönlendirildi

Temeli Geçen Haziran Ayında Atılmıştı

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde meydana geldi. Şiremirçavuş Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı'na ait 400 yatak kapasiteli Bartın Devlet Hastanesi inşaatında toprak kayması meydana geldi.Bulunduğu yerden kopan toprak parçaları inşaatta çalışan Hayati Erdoğan'ın kullandığı kamyon ile kepçe operatörü Erkan Cumhur'un kullandığı iş makinesini adeta yuttu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, UMKE, 112 ve Bartın İtfaiyesi ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.İş makinesi operatörü Erkan Cumhur ekiplerin çalışmasının ardından ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Hayati Erdoğan'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.Geçen Haziran ayında temeli dönemin Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından atılan hastane, 127 dönümlük arsa üzerinde, 10.253 metrekare oturum alanına, 94.252 metrekare kapalı alana sahip olacak. Hastanenin 12 katlı olarak inşa edilecek, açık ve kapalı otoparkları ve diğer sosyal tesisleri ile birlikte 3 yılda tamamlanması bekleniyor.