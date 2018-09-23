Devlet Hastanesi İnşaatında Çalışan İşçiler Toprak Altında Kaldı

Çok Sayıda Ekip YönlendirildiBulunduğu yerden kopan toprak parçaları inşaatta çalışan Hayati Erdoğan'ın kullandığı kamyon ile kepçe operatörü Erkan Cumhur'un kullandığı iş makinesini adeta yuttu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, UMKE, 112 ve Bartın İtfaiyesi ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
İş makinesi operatörü Erkan Cumhur ekiplerin çalışmasının ardından ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Hayati Erdoğan'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.
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