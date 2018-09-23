Daha 13 Yaşında... Teyzesinin Eşi Taciz Etti

Burdur'da 13 yaşındaki kız çocuğu, teyzesinin eşi tarafından cinsel istismara uğradı. Küçük çocuğun öğretmenin ihbarı üzerine gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜÇÜK KIZIN ÖĞRETMENİ, DURUMU FARK EDİNCE POLİSE HABER VERDİ

ZANLI ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Burdur'un Bucak ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 27 yaşındaki zanlı çıkarıldığı mahkemece "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir okulda görev yapan rehber öğretmen, 13 yaşındaki S.Y. isimli kız öğrencisine, teyzesinin eşi tarafından cinsel istismarda bulunulduğundan şüphelenerek, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli M.G. (27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı. AA