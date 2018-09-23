Son Dakika… Sedanur’un Cesedine Ulaşıldı

Vali Doğan: Bu İşi Yapan İz Bırakmıştır

Çocuğun Yakınları Gözyaşlarını Tutamadı

Ne Olmuştu?

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 7 gün önce kaybolan Sedanur Güzel'in cesedi bulundu.Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yaşındaki Sedanur'un ölü bulunduğunu söyledi.Doğan, "Cenaze, köye bir kilometre uzakta, üzeri taşlarla örtülü vaziyette Kars İl Jandarma JAK timleri tarafından bulundu. Gerekli inceleme ve otopsi işlemlerine başlanacak." ifadelerini kullandı.Öldürüldüğü bilgisinin kesin olduğunu vurgulayan Vali Rahmi Doğan, "Şuan nasıl öldürüldüğüne dair net bir bilgi yok. Ama öldürüldüğü kesin. Tutuklu kişinin bir takım sabıkaları var. Daha önceden almış olduğu cezalar var. Olayla bağlantılı kısımları da olduğu için mahkeme tarafından tutuklandı. Sedanur'un öldürüldüğü kesin. Üzeri de taşlarla örtülmüş vaziyette bulundu. Biz gerekli incemeyi yapıyoruz. Bu olay meydana geldikten sonra ciddi bir ekip oluşturduk ve aralıksız olarak arama faaliyetlerine devam ettik. Bugün sabah itibariyle de cansız bedenine ulaştık. Gerekli incelemeyi arkadaşlar yapacaklar. İz bırakmıştır bu işi yapan diye düşünüyorum. Gereği de yapılacaktır. Ben hem aileye hem tüm Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.Sonradan Mı Getirilip Bırakıldı?Sedanur'un cansız bedeninin bulunduğu bölgenin çalılık ve kayalık alan olduğunu aktaran Vali Rahmi Doğan, "Köye 1 kilometre mesafede bir yer. Köy hem çok çalılık hem de kayalık bir alan. Dolayısıyla arkadaşlarımız sabah itibariyle cenazeye ulaştılar. Savcı Bey şu an olay mahalline intikal etti. Gerekli otopsi işlemleri yapıldıktan sonra arkadaşlar tahkikati devam ettireceklerdir. Bu civar üzerinde arama yapılmıştı ama önceden mi Sedanur'un cansız bedeni oradaydı yoksa sonradan mı getirilip oraya konduğunu arkadaşlar inceliyor. Köyde jandarma karakolumuz mevcut. Sedanur'un evi ile jandarma karakolunun arasındaki mesafe 100 metre civarında. Dolayısıyla olayın olduğu yerde çocuğun kaybolma ihtimali yok. Buradaki olayın nasıl olduğunu tespit etmek biraz zor. Delillere ulaştıkça olayda aydınlanmış olacak diye düşünüyorum" dedi.İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince Sedanur Güzel'in cesedinin toprağa gömülü ve üzeri taşlarla örtülü halde bulunduğunu öğrenen yakınları ile vatandaşlar olay yerine geldi.Jandarmanın çevre güvenliği aldığı söz konusu alanda toplanan Güzel'in yakınlarından bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel (9) kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda arama çalışmalarından sonuç alamayan aile durumu jandarmaya bildirmişti.İhbar üzerine JAK timlerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri arama çalışması başlatmıştı.