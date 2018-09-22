Zam Üstüne Zam, Zam Üstüne Zam,Bu Böyle Devam Edip Gidiyor!

'KERİZ DEĞİLİZ' İSYANI

bahane zam şahane' diyen, market raflarından boy göstermeye devam etti. Sebze-meyveler fahiş fiyatlarla tezgahlara yerleşti. İstanbul Hali'nde kilogramı 5 lira olan kerevizin, markette tüketicinin karşısına 9.99 liraya çıkması dikkat çekti. İncirin de haldeki kilo fiyatı 5-10 lira arasında değişirken, markette 19.99 lirayı görmesi "Fırsatçılar iş başında" dedirtti.Takvim'in haberine göre, Kerevizdeki yüzde 100, incirdeki yüzde 200 zam karşısında vatandaş, "Keriz değiliz, kereviz de yemeyeceğiz" dedi. Yine markette dikkat çeken ürünler arasında; kilogramı 12.99 lira olan salkım domates ve 14.49 lira olan çalı fasulye yer aldı. Halde ise salkım domatesin kilogramı 5 ila 8 lira arasında, çalı fasulyenin de 7 ile 10 lira arasında değişti. Öte yandan gıda markalarının gramaj oyununa da devam ettiği görüldü. Ülker Hanımeller bisküvi pakette 82 gram yazarken etikette 120 gram, Eti Yulaflı bisküvi pakette 125 gram iken etikette 133 gram olarak tüketiciye sunuldu.Mevsimlerdenzamanı. Ancak bu bereket tezgahlara uğramıyor. Halde 5 ila 10 TL arasında değişen incir, marketlerde 19.99'a satılıyor.Marketlerdeki etiketleri gören vatandaş "İncir değil altın zincir yiyoruz sanki" diyor.