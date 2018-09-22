Akçakale Belediye Başkanına Yapılan Saldırıya 11 Tutuklama!

Bu haber 22 Eylül 2018 23:40:27 Tarihinde eklenmiştir.

Aracının Önü Kesilip Tarandı

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın makam aracına, av tüfeği, taş ve sopalı saldırı düzenlendi. İlçenin Adnan Menderes Mahallesi'nde Abdülhakim Ayhan ve beraberindekiler, çalışmaların rutin kontrollerinin ardından mahalleden ayrılmak üzereyken aracın önünü bir grup araçlarla kesti.

Şans Eseri Yaralanan Olmadı

Araçlardan inen kimliği belirlenemeyen kişiler, Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Ayhan'ın bulunduğu araca av tüfeği, taş, sopa ve baltayla saldırdı. Korumalar olaya müdahale ettiği sırada Ayhan'ın aracı bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Olayın ardından Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı, Akçakele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

Ayhan, Açıklama Yaptı

makam aracına yönelik silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Akçakale belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan açıklamalarda bulundu.

İşte Ayhan’ın o açıklamaları;

Belediye Başkanı'ın bulunduğu araca yönelik saldırıya ilişkin 19 Eylül tarihinde gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.