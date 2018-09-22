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Bu haber 22 Eylül 2018 23:35:50 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfaspor, Zonguldakspor'a Acı Geldi,220 Gün Sonra...!

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden temsilcimiz Zonguldakspor ligin 4’ncü haftasında Karaelmas Kemal Köksal Stadı’nda Şanlıurfaspor’u konuk etti.

Şanlıurfaspor, Zonguldakspor'a Acı Geldi,220 Gün Sonra...!

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden temsilcimiz Zonguldakspor ligin 4’ncü haftasında Karaelmas Kemal Köksal Stadı’nda Şanlıurfaspor’u konuk etti. 

Zonguldak Kömürspor, 220 gün sonra evinde maç kaybetti. Şanlıurfaspor, 54. dakikada Emre Özkan’ın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. 

İLK YARI

Dakika 9: Okan Eken, Şanlıurfasporlu Halil İbrahim’e yaptığı tehlikeli hareket sonrasında sarı kart gördü.  

Dakika 18: Zonguldakspor’da Turan Yılmaz’ın şutu az farkla dışarıya çıktı.

Dakika 20: Şanlıurfaspor kontra atağa çıkmak isterken Benhur Keser ofsayda yakalanıyor.

Dakika 23: Şanlıurfasporlu futbolcu Sercan Kaya rakip ceza sahasında yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

Dakika 38: Şanlıurfaspor sağ çaprazdan serbest vuruş kullandı ama sonuç çıkmadı.

Dakika 40: Şanlıurfaspor’da tehlikeli hareket yaptığı gerekçesiyle sarı kart gören oyuncu Emre Özkan.

Dakika 43: Zonguldakspor’da Kemal Cingirt ceza sahası içinde Şanlıurfasporlu futbolcu Benhur Keser’e yaptığı hareket sonrasında hakem penaltı kararı verdi.

Dakika 43: Şanlıurfaspor’da penaltıyı kullanan oyuncu Sercan Kaya, kaleci Sinan Ören dikkatli. Sercan vuruşunu yapıyor ve kaleci Sinan Ören penaltıyı kurtarıyor.

İKİNCİ YARI

Dakika 45: İkinci yarı başladı.

Dakika 53: Şanlıurfasporlu Cebrail sağ çaprazdan ceza sahasının içine giriydi ve ceza sahasını çizgisine kadar inip orta açtı. Top yere inmeden şutu çeken oyuncu Can Erdem. Ancak şutu kaleci Sinan Ören kurtardı.    

Dakika 54: Şanlıurfaspor köşe vuruşunu kullanıyor ve ceza alanında ki karambolde topa vuran oyuncu Emre Özkan, Emre Özkan’ın şutu ağlarla buluştu ve Şanlıurfaspor, Zonguldak Kömürspor karşısında 1-0 öne geçti.  

Dakika 56: Ercan Coşkun, Şanlıurfasporlu Halil İbrahim’e yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

Dakika 61: Zonguldak Kömürspor’da çıkan oyuncu Ercan Coşkun, oyuna dâhil olan oyuncu Hüseyin Yılmaz.

Dakika 64: Zonguldaksporlu Emre Kara, Sercan Kaya’ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

Dakika 65: Zonguldak Kömürspor’da oyundan çıkan oyuncu Kemal Cingirt. Kemal’in yerine giren oyuncu Cömert Kandemir.

Dakika 72: Zonguldak Kömürspor’da Okan Duran tehlikeli hareket yaptığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

Dakika76: Zonguldak Kömürspor’da oyuna giren oyuncu Onur Uslucan. Oyundan çıkan oyucu Mert Caymaz.

Dakika 82: Şanlıurfaspor’da Ömer Bozan girdi. Halil İbrahim Tuna oyundan çıktı.

Dakika 88: Şanlıurfaspor’da oyundan çıkan oyuncu Benhur Keser. Benhur’un yerine oyuna giren oyuncu Feridun Kıroğlu girdi.

Dakika 90+3: Şanlıurfasporlu futbolcu Can Erdem’in pasında Emre Özkan pozisyonda yararlanamadı.
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