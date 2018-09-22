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Bu haber 22 Eylül 2018 20:56:39 Tarihinde eklenmiştir.

'Urfa'nın,Geleceği Çok Açık'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Mardin’den Şanlıurfa’ya geldi.

'Urfa'nın,Geleceği Çok Açık'

Bölgenin turizmine katkı yapmak amacıyla ünlü gazeteciler Ersoy Dede, Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı’nın da aralarında bulunduğu bir grup gazeteci ve turizm sektörü temsilcileriyle Şanlıurfa’ya gelen Bakan Ersoy’u; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Bahattin Yıldız ve kurum amirleri karşıladı.

Karşılamanın ardından kent merkezine geçen Bakan Ersoy ve beraberindekiler, ilk olarak Şanlıurfa Arkeoloji Müzesini ve Haleplibahçe Mozaik Müzesini gezerek, yetkililerden eserler hakkında bilgi aldı.
Her iki müzeyi oldukça beğenen Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet daha sonra, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınan 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı kabul edilen Göbeklitepe Ören Yerinde yapılan düzenlemeleri incelediler.

Göbeklitepe Kazı Başkanı Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ ve Alman Arkeoloji Enstitüsü Göbeklitepe Kazı Ekibi Sorumlusu Lee Clare'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Göbeklitepe’nin Türkiye’nin turizmine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Burada açıklamalarda bulunan Ersoy, kazı çalışmaları devam eden Göbeklitepe’nin, tarihin sıfır noktası olarak öne çıktığını ve kazıların uzun yıllar devam edeceğini belirtti.

Bölgenin turizm tanıtım ve yatırım programı için Diyarbakır merkezli dörtlü bir bölge oluşturduklarını söyleyen Ersoy, “Turizm merkezli dörtlü bölgemizin ilk ili Diyarbakır, ikincisi Mardin, üçüncüsü Şanlıurfa ve dördüncüsü Gaziantep olacak. Bu dörtlü mekanizma içerisinde yeni bir turizm tanıtım ve yatırım programı hazırlıyoruz. Göbeklitepe de buna sebep olan en önemli noktalardan biri. Bu dörtlünün yarattığı sinerji ile burada yeni bir turizm hareketliliği başlayacağını düşünüyoruz. Turizm yatırımcılarının dikkatini çekeceğini düşünüyoruz. Biz zaten yapılan yatırımlara Bakanlık olarak öncü olacağız. Geleceği çok açık bir bölge olarak görüyoruz. Urfa, çok büyük bir cazibe merkezi ve bu cazibe merkezlerini parlatmak bizim görevimiz. Bu en kolay kısmı, bunu zaten yapacağız. Rahat olun, burası çok yakın bir gelecekte çok ciddi turist çeken bir nokta olacak” dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise Bakan Ersoy'u kentte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Göbeklitepe sayesinde Şanlıurfa ve ülke turizminin daha iyi yerlere geleceğine inandığını ifade etti.

Şanlıurfa’nın çok büyük tarımsal ve iş gücü potansiyeline sahip olmanın yanında, dünyanın dikkatini çeken ve tarihin yeniden yazılmasına neden olan arkeolojik bulgulara sahip olduğunu kaydeden Vali Erin, “Şanlıurfa, sahip olduğu bu yüksek potansiyeli değerlendirebilmek için son yıllarda çok önemli adımlar atmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’ya olan ilgisi ve verdiği önemi kıymetli Bakanlarımız ve bürokratlarımız da göstermektedir. Bu hafta içinde değerli Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ve beraberindeki heyeti, ardından İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce ve heyetini şehrimizde ağırladık. Bugün de Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u ve ülkemizin çok değerli gazeteci ve işadamlarını şehrimizde ağırlıyoruz. Tüm bu ziyaretlerin Şanlıurfamıza önemli katkıları olacağını ve gelen Bakanlarımızın önemli müjdeler verdiğini belirtmek isterim. Bugün Kültür ve Turizm Bakanımızın açıkladığı dörtlü bölge turizm yatırım programının da şehrimize önemli getirileri olacağına inanıyorum” dedi.
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