Çiftçi;TKB Olarak Buluşmalarımız Devam Edecek

Tarihi Kentler Birliği (TKB) Şanlıurfa Buluşması başladı.Buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Ülkemizdeki tarihi ve kültürel mirasları geleceğe taşımak adına birliğimiz çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor" dedi.Büyükşehir, şehir, ilçe ve belde belediye başkanlarının yoğun katılım gösterdiği TKB Şanlıurfa Buluşması başladı.İlk günkü programını açılış konuşmaları ile tamamlayan TKB Şanlıurfa Buluşmasında davetlileri selamlayan TKB Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Birlik üyelerimizi 12 bin yıllık kadim şehir Şanlıurfa'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.Birliğin çalışmaları ile Şanlıurfa tarihi hakkında bilgiler de sunan Başkan Çiftçi, konuşmasında "TKB Başkanı olara bir çok bölgede, hep birlikte buluşmalar gerçekleştiriyoruz.Birliğimizin bu buluşmaları ile her bölgeyi yakından tanıma fırsatını buluyor. Ülkemizin bizlere bırakmış olduğu bu kültürel mirasları, belediye başkanları olarak geleceğe taşımak adına buluşmalarımız önümüzdeki süreçlerde de devam edecektir.Günümüzde şehirler birbirlerine benziyor. Artık yeni imarlı şehirler, gerek alt ve üst yapı, gerekse tesis anlamında hepsi birbirlerinin kopyasıdır. Şehirlerimizi şehir yapan aslında tarihi ve kültürüdür. İşte bizlere bu varlıkları hissettiren bir şehirdeyiz. TKB, kuruluşundan bu yana gerek belediyelerimizin çalışmaları gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilişkiler geliştirmesi ile şehirlere değer katmıştır. Birikimimizi birbirlerimize aktarıyoruz. İşte tüm bunlar birliğimizin zenginliğini ortaya koyuyor.Şehirlerimize daha nasıl değerler katarız, değerlerimizi geleceğe daha iyi bir şekilde nasıl taşırız diyerek çalışmalar gerçekleştiren birlik üyelerimizin, ülkemizin tarihi ve kültürel gelişimine katkısı çok büyüktür.Gelecekte bu topraklar üzerine gelecek nesillerin de aynı doğrultuda daha da iyi düşüncelerle uygulamalar gerçekleştirmesini diliyoruz. Ve tüm bunları yaparken, insanı esas alıyoruz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle dünyanın ilk üniversitesinin yer aldığı,12 bin yıllık Göbeklitepe'nin bulunduğu, ilk tarımın topraklarında yapıldığı, ilk tevhit inancının yükseldiği Şanlıurfa'ya gelen tüm davetlilerimize 'hoş geldiniz' diyorum" şeklinde konuştu.Başkan Çiftçi'nin konuşmasının ardından TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen de Şanlıurfa'nın tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.Daha sonra ilk günkü program Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Milletvekilleri Halil Özşavlı, Mehmet Ali Cevheri ve İbrahim Özyavuz'un konuşmaları ile tamamlandı.