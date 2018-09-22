Banka Müdürü 100 Milyon TL ile Kayıplara Karıştı

Kıbrıs’a Gitmiş Olabilir

Zararın Nasıl Karşılanacağına Yargı Karar Verecek

Banka Müdürünün dün saat 14.00 sıralarında bankadan bir müşteri ziyaretine gidiyorum diye ayrıldığı, mesai bitimine rağmen saatler sonra geri dönmeyince şüphe üzerine olayın ortaya çıktığı anlaşıldı.Bazı döviz büroları ile Alanya ’nın tanınmış işadamlarından yaklaşık 10 gündür, 100 milyon liraya yakın parayı “Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum” diyerek topladığı anlaşıldı. Müşterilerinin yıllara dayalı güvenini suistimal eden Arif İ. dün akşam Alanya GZP havalimanından İstanbul’a gitmek üzere uçak bileti aldığı ancak uçağa binmediği ortaya çıktı. Aynı uçakla İstanbul’a inen kardeşi Hakan İ. de İstanbul’da gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Alanya’ya gönderildi.Arif İ. ile ilgili bir başka iddia da Kuzey Kıbrıs’a gittiği yönündeydi. Ancak dün Girne feribotu deniz hava şartları nedeniyle seferini yapamadı. Zanlı banka müdürünün memleketi Gazipaşa’nın dağlık kesimlerinde saklandığı iddiaları araştırılıyor.Dolandırılan müşterilerden sadece birinin 23 milyon TL kaptırdığı, diğerlerinin daha az miktarlarda olduğu, bugün itibariyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başvuru yapmaya başladığı da belirtiliyor. Müşterilerin zararlarının nasıl karşılanacağına yargının karar vereceği, bankada resmî işlem görmeyen paraların bankacılık kanununa göre karşılanmasının mümkün olmadığı ifade ediliyor.Olay Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak soruşturulmaya başlandı.