Az Elektrik Kullanana, Ucuz Elektrik!

Döviz kurlarındaki artış ve petrol fiyatları nedeniyle elektrik fiyatlarında yeni düzenleme-artış olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Fiyat ayarlaması için maliyetlere bakacağız. Maliyetler neyi gerektiriyorsa yapmamız gerekiyor” dedi.



Maliyet artışları, kur ve petrol fiyatlarındaki artışın zorunlu hale getirdiği iki fiyat ayarlamasıyaptıklarını belirten Dönmez, ülke olarak elektriğimizin yüzde 30-35’ini hala doğalgazdan elde ettiğimizin altını çizdi. Ayrıca bakan, doğal gaz fiyatlarındaki artışın elektrik fiyatlarına da yansıdığını belirterek bunu minimum düzeyde tuttuklarını ifade etti.

Az elektrik tüketene düşük tarife yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın asıl hedefi enerji verimliliği konusunda halkı bilinçlendirmek. Türkiye olarak enerji tüketimini azaltmamız gerektiğini söyleyen Dönmez, bunu başarmamız halinde bu etkilerden daha az etkileneceğimizi söyledi. Bunun için de tüketimi az olan konut ve küçük esnafa düşük tarife uygulaması gündemde.

Bakanlık tüketiciyi daha verimli kullanmaya itmesi açısından elektrik fiyatlarını kademelendirmeyi düşünüyor. Yani az elektrik tüketimi yapan abonelere daha ucuz bir tarife sunulması gündemde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın elektrikte kademeli tarife planını ne zaman hayata geçireceği konusunda ise şu an için bir bilgi yok.