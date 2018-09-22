Günak Mobbing Uygulanıyor Dedi, Başhekim Ne Cevap Verecek?

Başhekim Mobbing Uyguluyor

İddialar İle İlgili Açıklama Bekleniyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası’nda başkanlık yarışının olduğu şu günlerde Şanlıurfa Sağlık Sen Şube Başkanı Faruk Günak iş yerinde psikolojik taciz olarak nitelendirilen mobbingin sağlık çalışanları üzerinde uygulandığı iddiasında bulundu.Şanlıurfa Sağlık Sen Şube Başkanı Faruk Günak konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesin’de Başhekim ve idarecilerinin sağlık çalışanlarına mobbingi devam ediyor. Yasal olarak takipçisi olacağız.” dedi.Faruk Günak ve Abdulkadir Yabir’in başkanlık yarışının olduğu dönemlerde böyle bir iddianın ortaya atılması sağlık çalışanlarının tepkisini çekti.Günak’ın açıklamasına; “Sendika seçimlerini kaybetmenin ayak sesleri… Sağlık çalışanları gümbür gümbür geliyor.” yorumu yapılırken, yapılan bu iddiadan sonra, iddianın çok önemli olduğunu söyleyen vatandaşlar Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yard. Doç. Dr. İdris KIRHAN’dan açıklama beklediğini söyledi.