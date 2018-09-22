'Orhan Baba Hiçbir Yere Gitmek Yok'

İBRAHİM TATLISES'TEN DESTEK MESAJI

Sanatçı, dün sabah saatlerinde yüksek ateş rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.Duruma ilişkin açıklama yapan eşi Sevim Emre şunları söylemişti“Orhan ile bugün stüdyoya gidecektik. Benim single'ımın kayıtları için bağlama çalacaktı. Ancak, sabah ateşler içinde kalkınca hemen ambulansla buraya geldik. Kalbiyle ilgili doktor takibinde olduğu için çok endişe ettim, çok şükür şimdi biraz daha iyi.”, Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırılması sonrası sosyal medya hesabı üzerinden," Orhan BABA hiç bir yere gitmek yok, kaç kişi kaldık zaten... Sen bizim BABAMIZSIN... Bana “Hadi İbo kalk” dediğinde, sana meydanı şarlatanlara bırakmam demiştim, şimdi ben sana söylüyorum bir an önce KALK BABA, meydanı boş bırakmayalım... " açıklamasında bulunarak bir video paylaştı.