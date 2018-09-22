Hilvan Belediyesi'nden Temiz Okul Temiz Çevre Kampanyası

Yeni Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla beraber ilgili çalışmalarını sürdüren Hilvan Belediyesi, okul ve dersliklerde fiziki temizlik bilincinin yerleşmesi ve öğrencilerin daha hijyen bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak için çöp kovası dağıtarak okulların temizliği yaptı.

Hilvan ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda öğrencilere çöp kovası dağıtan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, öğrencilere temizlik konusunda tembihlerde bulunarak sağlığınız için okulunuzu ve dersliklerinizi temiz tutun dedi.

Başlatılan temizlik kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık 'Amacımız temizlik bilincinin okulda dersliklerde başlayıp çevreye sirayet edip yayılmasıdır. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak eğitime verdiğimiz önemi her zaman önceliklerimiz arasına almış ve bunu her aşamada uygulamaktayız. Ana okullar dahi, eğitimin tüm kademelerine verdiğimiz destek, sadece temizlikle alakalı bir durum değildir. Ortaokul, orta öğretim ve sonrası dahil olmak üzere hiçbir ayırım yapmaksızın tüm eğitim kurumlarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz katkılarımız aynı şekilde devam edecektir. Bu vesile yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilere başarılar diliyorum'.

Hilvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut, geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında da verdiği destek ve katkılardan dolayı Hilvan Belediyesi'ne ve başkan Aslan ali Bayık'a teşekkür ederim dedi.