Urfa’da Maskeli Hırsızlar Türedi, Bu Kez Sadaka Kutusunu Çaldılar

Tutuklandılar

Çalınan Malzemelere El Konuldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki girdikleri bir lokantada maskeli 2 hırsızın sadaka kutusu, laptop, cep telefonu ile bir miktar parayı çaldığı görüntülendi.Olay, Urfa’nın Viranşehir ilçesindeki bir lokantada yaşandı. Yüzleri maskeli 2 hırsız, bir hafta arayla kapısını kırarak içeri girdikleri lokantadan 600 Türk Lirası, sadaka kutusu, dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.İş yeri sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çalışma kapsamında güvenlik kameralarından tespit edilen 2 hırsızın adreslerine baskın düzenledi. Gözaltına alınan R.K. ile C.S. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ayrıca, 2 zanlının elektronik malzemeleri toplu olarak sattıkları iş yerine adli işlem yapıldı, malzemeler de sahibine verilmek üzere el konuldu