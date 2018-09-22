Urfa'da Hırsızlık Yaparken Suçüstü Yakalandı

Suçüstü Yakalandı

Şanlıurfa'da bir iş yerine giren hırsız, işyeri sahibi ve çevredekiler tarafından suçüstü yakalanarak polise teslim edildi.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir hırsız, kapısı açık olan iş yerinde kimsenin olmadığını fırsat bilerek içeri girdi. Bir süre içeride gezinen hırsız, çevrede bulunan esnaf tarafından fark edilince iş yeri sahibine bilgi verildi. İş yerine çevredeki esnafla birlikte giren iş yeri sahibi, hırsızı amacına ulaşmadan suçüstü yakaladı. Hırsızın ne çalmaya çalıştığı henüz öğrenilemezken, ihbar üzerine olay yerine giden polis, hırsızı polis otosuna bindirerek karakola götürdü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.