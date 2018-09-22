Gözü Yaşlı Anneye Müşteriler Yardım Etti

İlgilenmediler Bile

Ben Dilenci Değilim

Üzücü Bir Durum

Antalya’da yaşanan olayda, bir anne çocuğunun okul masrafları için kafede bulunan insanlardan medet umdu. Çaresiz anne “Tüm yolları denememe rağmen her kapıdan geri çevrildim” dedi.Antalya’da yaşayan anne okul masraflarını karşılayamadığı gerekçesi ile kaymakamlığa başvurdu. Kaymakamlıktan olumlu yanıt alamayan anne bu kez de Mahmutpaşa belediyesi’ne giderek durumunu anlattı. Oradan da geri çevrilen anne, bir kafeye girerek ağlamaya başladı.Gittiği kafede annenin ağladığını görenler sebebini sordu. Çaresiz anne elindeki okul listesini göstererek “Kaymakamlık da Belediye de yardımcı olamadı. İlgilenmediler bile. Ben dilenci değilim sadece çocuğumun okul masraflarının karşılanmasını istiyorum” dedi.Durumdan rahatsız olan kafe sahibi ağlayan kadını uzaklaştırmak istese de kafede bulunan diğer müşterilerin yardımı ile masrafların bir kısmı karşılandı.Olaya şahit olan bir müşteri durumun çok üzücü olduğunu söyleyerek; “Bu ülke kendi vatandaşını bu kadar zor duruma sokup, Suriyelilere ziyafet çektirecek yardımda bulunuyorsa daha da bir şey söylenmez.” İfadelerini kullandı.