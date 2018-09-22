Gözü Yaşlı Anneye Müşteriler Yardım Etti

İlgilenmediler BileAntalya’da yaşayan anne okul masraflarını karşılayamadığı gerekçesi ile kaymakamlığa başvurdu. Kaymakamlıktan olumlu yanıt alamayan anne bu kez de Mahmutpaşa belediyesi’ne giderek durumunu anlattı. Oradan da geri çevrilen anne, bir kafeye girerek ağlamaya başladı.
Ben Dilenci DeğilimGittiği kafede annenin ağladığını görenler sebebini sordu. Çaresiz anne elindeki okul listesini göstererek “Kaymakamlık da Belediye de yardımcı olamadı. İlgilenmediler bile. Ben dilenci değilim sadece çocuğumun okul masraflarının karşılanmasını istiyorum” dedi.
Durumdan rahatsız olan kafe sahibi ağlayan kadını uzaklaştırmak istese de kafede bulunan diğer müşterilerin yardımı ile masrafların bir kısmı karşılandı.
Yorum Yap