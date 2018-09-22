Suruç Davasında Flaş Karar

Suruç patlamasına ilişkin 2 polisin ‘Görevi kötüye kullanma ve ihmal’den yargılandığı davada tanık polislerin yeniden dinlenmesine karar verildi.Urfa’nın Suruç ilçesinde bulunan 20 Temmuz 2015 tarihinde aralarında Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin bulunduğu 33 kişinin yaşamını yitirdiği Suruç patlamasına ilişkin iki polisin yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü. Suruç Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına "Görevi kötüye kullanma ve ihmal" suçundan tutuksuz yargılanan Ali Koçak ve Ahmet Oğuz Davarcı isimli polisler katılmadı. Mağdur ailelerin avukatı olan Can Tombul ise tutuklu olduğu için duruşmaya mazeret bildirerek katılamadı.İlk olarak bir önceki duruşmanın kararlarını inceleyen heyet, emniyet yetkilileri Rüştü Yılmaz, Abdurrahim Özdemir, Oykun İlgün, Tanju Gündüz, Cüneyt Şanlı, Süleyman Küçükkaya ve Mehmet Yapalıal’ın tanık sıfatıyla tekrar dinlenmesi için adreslerine tebligat gönderilmesine karar verdi.Heyet, bir sonraki duruşmayı 5 Şubat 2019 tarihine erteledi.