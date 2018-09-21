Başhekim Altay: Verdiğimiz Sağlık Hizmetinin Geri Dönüşlerini Alıyoruz

“8 YATAKLI BİR KADINLAR ÖZEL YOĞUN BAKIM AÇIYORUZ”

“KENDİ ÇOCUKLARIMIZI YETİŞTİRİP BU ŞEHRE HİZMET ETMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimimiz Prof. Dr. Mehmet Akif Altay ve hastane yönetimi kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Başhekimimiz Altay, hastanedeki son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.Başhekimimiz Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:”Ben Şanlıurfalıyım, doğma büyüme buralıyım. Eğitimimi tıp fakültesi uzmanlığı ve temel tıp dışındaki tamamını Urfa'da geçirdim. Ve yaklaşık 20 yıldır da Şanlıurfa'da sağlık hizmeti sunuyorum ve bunun yaklaşık 1 yıllık bir dönemi ilk mecburi hizmet döneminde pratisyen hekim olarak devam etmişti. Ancak daha sonrada 2001 yılından bu yana uzman hekim olarak başladığım, sağlık hizmeti sunumunu yaklaşık 1 aya aşkın süreden önce profesyonel unvanı alarak devam ettirdim. Bu konuda çok büyük bir mutluluk içerisindeyim. Çünkü gönlüm hep bunu yaşamaktı. Şanlıurfa'da bir takım büyümeleri görmek ve gerçekleştirmek. Yeni ve güncel bir hastanede çalışmak, ve daha iyi bir sağlık hizmeti sunmayı sağlamakta emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Temel gayemiz sizlerin aracılığıyla hiç kimseden bir şey saklamadan, iyisiyle kötüsüyle her şeyi samimiyetle paylaşıp bir adım daha ileriye gitmek. Bu konuda bende kendimi şanslı hissediyorum. Urfa'da çalıştığımız dönem içerisinde verdiğimiz sağlık hizmetinin geri dönüşlerini alıyorum. Bugüne kadar bir şeyi hiç örtmeye çalışmadım. Tabi ki eksiklikler oluyor, aksaklıklar oluyor. Birlikte bunu ileriye götürmek için hep beraber çalışacağız. Bu konuda elimizden geldiği kadarını yapacağımızı söylüyorum."Hastaneye 8 yataklı kadınlara özel yoğun bakım ünitesi ve acil bakım ünitesi talebinde bulunduklarını müjdeleyen Başhekimimiz Prof. Dr. Altay,"2 bin 500-3 bin arasında hasta kabul ediyoruz. Yaklaşık 550 oranında yatak doluluğu oranımız var. Ortalama 60-70 civarında yatılı hastamız oluyor. 16 yataktan başlayıp bugün 174 yatağa çıkan yoğun bakım hizmetimiz var. 8 yataktan başlayıp 75 yatağa çıkan yeni doğan ünitemiz var Ve Urfa'da ilk kendi branşında ayrılmış cerrahi, dahili yoğun bakım hizmetlerimiz var. Bu hafta içinde Sağlık Bakanlığına yazı gönderdim 8 yataklı bir kadınlar özel yoğun bakım açıyoruz. Yine 8 yataklı bir acil yoğun bakım olacak. Bunlarla beraberde yaklaşık 200'e yakın bir yoğun bakım ünitemiz olacak. Şehirdeki tek tüp bebek merkeziyiz, halen devam ediyor."diye konuştu.Göz doktoru konusunda bazı sorunların yaşandığına ifade eden Başhekimimiz Prof. Dr. Altay, "Göz bugünlerde popüler, ciddi bir şekilde göz hastası var. Şu anda göz hekimi bulma ve yetiştirme konusunda sayı azlığı var. Çünkü çoğu gencimiz artık daha rahat branşları seçiyor. Ağır ve zorlu branşları seçmiyor. Bu gelecekte daha ağır sorunlar oluşturabilir. Bizim kendi çocuklarımızı yetiştirip bu şehre hizmet için gelmediği sürece dışarıdan temin etmemiz zor. "ifadelerine yer verdi.Başhekimimiz Altay daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.