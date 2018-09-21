Fakıbaba’yı Kızdıracak Mektup, Fakıbaba Bize Ne Yaptı?

SON ALDIĞIM BİLGİLERE GÖRE…:

HİZMETE ENGEL OLUYORMUŞSUNUZ!:

FAKIBABA MEMLEKETİ İÇİN NE YAPTI?:

ZİYARETE GELİN:

Bilgin, milletvekili'ya yazdığı mektubuna, “Son aldığım bilgilere göre” diye başladı ve Ak Parti teşkilatlarındaki hoşnutsuzları sıraladı. Fakıbaba'nınteşkilatının düzenini bozduğunu, adı terör örgütü ile anılan'lilerin de aralarında bulunduğu 10-15 kişiye aynı zamanda belediye başkanı yapma vaatleri verdiğinin ileri sürüldüğünü anlatan Bilgin, ‘Seni belediye başkanı yapacağım', ‘Seni ilçe başkanı yapacağım' diye sözler verilmesinin huzursuzluğa yol açtığını kaydetti.Birecik Ticaret ve Sanayi Odası BaşkanıSözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Mektupta, şu ifadeler kullanıldı: “Mevcutbelediye başkanımızı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanına şikayet ettiğiniz ve doğalgaz için kazılan yerleri kapattırmadığınız, bu nedenle Birecik'i toz toprak içinde bıraktırdığınız söyleniyor. Yine halkımız arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, Birecik Belediyesinin yaptığı ve yapacağı tüm işlere engel olmasını sağladığınız ve Birecik'i dışlayarak, halkı Birecik Belediye Başkanı Sayın Faruk Pınarbaşı'na karşı doldurduğunuz konuşuluyor.”TSO Başkanı, aynı zamanda Birecik'li olan Fakıbaba'nın kendi ilçesine hizmet yaptırmadığını hatırlatarak, “Halk, ‘Fakıbaba bunca yıl memleketine ne hizmet getirdi' diye söyleniyor. Fakıbaba, Birecik ilçesi ve köylerine bu güne kadar ne yaptı? Ne katkı sağladı? Yol mu yaptırdı? İstihdamı mı arttırdı? diye vatandaşlar konuşmaktadırlar. Aynca Birecik Barajının adı Nizip-Birecik Barajı olarak değiştirildiğinde, A.Eşref Fakıbaba neden sahip çıkmadı? diye söylemektedirler“ ifadesini kullandı.Bilgin, sorunları çözmek için Fakıbaba'yı ilçeye davet etti: “Bakanım yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına, Birecik'i en yakın zamanda ziyaret ederek, sorunlarını dinleyip, çözüme kavuşturmalı ve bu tür dedikoduları ortadan kaldırarak birlik, beraberlik ve uyum içerisinde hep birlikte çalışarak faydalı olacağını düşünüyorum.”