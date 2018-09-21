Ayhan'ın Cenazesi, Urfa'ya Getirilecek!

Buldan: Emek, eğitim, siyasette büyük çaba sarf etti

Temelli: Normal bir ölüm olarak görmüyoruz

Pervin Buldan özetle şunları söyledi:“Çok değerli bir yoldaşımızı, çok kıymetli arkadaşımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Geçmiş dönemlerde Urfa Milletvekilliği yapan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Arkadaşımızın aramızdan ayrılışı bizi derinden sarstı.Kendisi uzun yıllar cezaevinde kalmıştır. Milletvekilliği yaptığı dönemde de aldığı cezalardan dolayı milletvekilliği düşürülmüştü. Ağır sağlık sorunları yaşayan, tedavisini Türkiye’de gerçekleştiremeyen, tedavi olmak için Hewler’e, sürgüne giden ve orada yaşamını yitiren bir arkadaşımızdır.Aile ile birlikte partimizden bir heyet Hewler’e cenazeyi almak üzere yola çıktı. Muhtemelen bir iki gün içinde onu Urfa’dan uğurlayacağız.Buldan’ın ardından söz alan Sezai Temelli de şunları söyledi: