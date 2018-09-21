Ayhan'ın Cenazesi, Urfa'ya Getirilecek!

Buldan: Emek, eğitim, siyasette büyük çaba sarf etti
Pervin Buldan özetle şunları söyledi:
“Çok değerli bir yoldaşımızı, çok kıymetli arkadaşımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Geçmiş dönemlerde Urfa Milletvekilliği yapan İbrahim Ayhan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Arkadaşımızın aramızdan ayrılışı bizi derinden sarstı.
Kendisi uzun yıllar cezaevinde kalmıştır. Milletvekilliği yaptığı dönemde de aldığı cezalardan dolayı milletvekilliği düşürülmüştü. Ağır sağlık sorunları yaşayan, tedavisini Türkiye’de gerçekleştiremeyen, tedavi olmak için Hewler’e, sürgüne giden ve orada yaşamını yitiren bir arkadaşımızdır.
Aile ile birlikte partimizden bir heyet Hewler’e cenazeyi almak üzere yola çıktı. Muhtemelen bir iki gün içinde onu Urfa’dan uğurlayacağız.
Temelli: Normal bir ölüm olarak görmüyoruz
Buldan’ın ardından söz alan Sezai Temelli de şunları söyledi:
“Üzüntümüz, acımız çok büyük. Emek, demokrasi, barış mücadelesine ömrünü vermiş, asla baş eğmemiş bir yoldaşımızı, arkadaşımızı yitirdik. Gerçekten sözcüklere sığmayacak bir acı yaşıyoruz.
“Yoldaşımızın yaşamı hepimize örnek olacak, yol gösterecek bir yaşamdı. Hepimize örnek olan bu mücadelenin aynen sürdürüleceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Tüm yoldaşlarının başı sağolsun. Işıklar içinde uyusun.”
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