Şanlıurfa'ya Dev Kültür Hizmeti

tarafından gerçekleştirilen ihale sonucu yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlandı.nin taşınmasıyla boşalan eski müze binası tadil edilerek Çocuk ve Gençlik Kütüphanesine dönüştürülmüştü. Baştanbaşa yenilenen ve modern bir görünüme kavuşan İl Halk Kütüphanesi, ihale edilen ve inşaat çalışmaları başlayan köprü kütüphane ile Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi ile birleştirilerek bölge tamamen bir kültür adası haline gelecek.ilçesinde yer alan eski müze binasının tadil edilmesiyle oluşturulan Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi, 2000 metrekare kapalı alan, 1000 metrekare çocuk oyun alanı ve 136 metrekare açık teras kafeteryaya sahip. Çocuk ve gençlerin kütüphane ihtiyaçlarını karşılamanın yanında kültür, sanat, eğitim, eğlence ve sosyal aktivitelere de imkan tanıyan kütüphane bünyesinde 60 kişilik cep sineması, 153 metrekarelik çocuk okuma bölümü, içerisinde bilardo, playstation, langırt, masa tenisi gibi oyun araçlarının bulunacağı 123 metrekarelik oyun bölümü, 110 kişilik konferans salonu, fuaye ve sergi salonu, müzik odası, karaoke odası, okuma ve araştırma salonları, kışlık ve yazlık kafeterya, atölyeler, etkinlik odası gibi alanlara sahip olacak.Çocuk ve gençlerin ayrılmak istemeyecekleri güvenli bir eğitim ve sosyalleşme alanı olarak tasarlanan Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesinde ayrıca 1000 metrekare açık çocuk oyun alanı ile 500 metrekare etkinlik bahçesi yer alıyor. Ocak 2018’de inşaatına başlanan ve yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülen proje, 2 milyon 60 bin 890 TL bedelle ihale edildi.Geçtiğimiz yıl tadilatına başlanan İl Halk Kütüphanesinde ise çalışmalar son aşamaya geldi. Dış cephe iyileştirmesi tamamlanan ve iç tefrişatı sorunsuz şekilde devam eden İl Halk Kütüphanesi, ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan köprü kütüphaneyle Çocuk ve Gençlik Kütüphanesine bağlanacak.Her iki kütüphaneyi birbirine bağlayan, 50 öğrenci ve 5 bin kitap kapasiteli köprü kütüphane, daha ileri seviyede okuma imkânı sağlamak üzere tasarlandı. Köprü kütüphanenin okuma salonları, göz yorgunluğunu almak üzere yeşile bakan galeri boşluklarına sahip olacak. Kütüphane cephesi ise kitap şeklinde kompozit paneller üzerine edebi eser isimleri yazılarak şekillendirilecek.