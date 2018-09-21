Maskeli Gaspçılar Vatandaşın 5 Bin Lirasını Çaldı

Vatandaş, Gaspçıların Saldırısına Uğradı

Eldiven Ele Verdi

DNA Karşılaştırması Yapıldı

|İHA|

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde maskeli ve eldivenli 2 gaspçı, evinden çıkan vatandaşın 5 bin lirasını gasp ettiği anlar kameraya yansıdı.Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, S.D. isimli bir vatandaş, 6 bin Türk Lirası'nın içinde bulunduğu çantasıyla evinden çıktığı sırada kendisini takip eden maskeli 2 gaspçının saldırısına uğradı. Şahıslar ile vatandaş arasında yaşanan arbedede, gaspçılar vatandaşın elinden düşen çantadan 5 bin Türk Lirası'nı çalarak olay yerinden kaçtı.Gaspçılar ile S.D. arasında yaşanan arbede sonrası bir gaspçıya ait maske ve eldiven olay yerinde düştü. Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kayıtlarını inceleyerek, olayı gerçekleştirdiği düşünülen şahıslardan E.E. ve B.K.'nin adreslerine, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla baskın düzenleyerek gözaltına aldı.E.E. ve B.K. isimli şahıslara ait kan örneği ile olayda ele geçirilen maske ve eldiven üzerindeki DNA karşılaştırılması yapılmak üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. Çıkan sonuçta kan örneklerinin uyuşmasıyla 2 şahıs adliye sevk edildi. Zanlılar, tutuklama talebiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.