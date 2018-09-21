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Bu haber 21 Eylül 2018 14:39:00 Tarihinde eklenmiştir.

2 Milyon Kişi İş Sahibi Olacak

Bakan Albayrak, gelecek 3 yılımızı şekillendirecek Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'ndan 2 milyon kişiye iş, vatandaşa vergi kolaylığı, reel sektöre ucuz ve kolay kredi müjdesi çıktı.

2 Milyon Kişi İş Sahibi Olacak

Kamuda israf bitecek, 60 milyar lira tasarruf, 16 milyar lira ek gelir elde edilecek. Devlet kurumları yeni bina yapmayacak, kiralanmasına da izin verilmeyecek.

Vergi adaleti pekiştirilecek. Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarında yapılandırmaya gidilmeyecek. Dengelenme, disiplin ve değişim adımları hep birlikte atılacak.

EKONOMİDE 3D FORMÜLÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Dengelenme, Değişim ve Disiplin' sloganıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Türkiye'nin 2002'den bu yana ekonomide sağladığı başarının adeta kilidi olan kamu maliyesindeki disiplin, dünkü programa da damga vurdu. Bakan Berat Albayrak, "Ana motivasyon kaynağı yeni bir başarı hikayesi yazma hedefi. Bu yüzden adına Yeni Ekonomi Programı dedik.Ekonominin zorlukları sağ salim aşması için gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz" dedi. Albayrak, ilk defa bu kapsamda bir program açıklandığını, tüm hedeflerinin Türkiye için olduğunu söyledi. İşsizlik hedeflerinin yer aldığı programda istihdam önemli başlıklardan bir tanesi oldu. Bu çerçevede 2021 yılına kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturulacak. İşsizliğin 2018'de yüzde 11.3, 2019'da yüzde 12.1, 2020'de yüzde 11.9, 2021 yılı sonunda ise yüzde 10.8 olması bekleniyor. 

YENİ BİNA YOK

Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacak. Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecek. Kamuda 60 milyar lira tasarruf 16 milyar liralık da gelir oluşturulacak.

YAPILANDIRMAYA SON

Vergi tabanını genişletme ve vergide adaleti pekiştirme amacıyla etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kademeli olarak kaldırılacak. Vergi tabanı genişletilecek ve vergi mevzuatı sadeleştirilecek. Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecek. İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacak. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacak. Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansmanla hayata geçirilecek.

KIDEM TAZMİNATI REFORMU GELİYOR

Bankaların güncel mali yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmaları yapılacak. Çalışmaların sonuçlarına göre, gerektiğinde bankacılık sektörünün mali yapısı güçlendirilecek. Böylece reel sektörün uygun maliyetlerle krediye erişimi ve mevcut kredilerinin yeniden yapılandırılması sağlanacak. 3 yıllık dönemde sosyal tarafların mutabakatı ile kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.

ENFLASYON DÜŞECEK

Bakan Albayrak, enflasyon hedeflerini şöyle anlattı:"Birçok aksiyonla enflasyonla mücadele edeceğiz. Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20.8, 2019 için yüzde 15.9, 2020 için yüzde 9.8 olarak belirlendi. Enflasyonu 2021'de ise yüzde 6'ya çekeceğiz."
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