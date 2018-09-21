Gülpınar, Aşure Gününü Tebrik Etti

Aşure Günü dolayısıyla Haliliye Belediyesi tarafından aşure ikramı, ilk olarak Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapıldı. Hastane bahçesinde bekleyen hasta yakınlarına aşure ikramına bulunan Haliliye Belediyesi personelleri, hastane görevlilerini de unutmadı.

İkinci kez de, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde aşure dağıtımıyla ilgili program düzenlendi. Programa Başkan Fevzi Demirkol, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Çiğdem ve Prof. Dr. Ali Sarıışık, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Salih Saraç, öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Doç. Dr. Hüseyin Akpınar tarafından verilen ilahi konseriyle başlayan programın açılışında konuşan Başkan Demirkol, Muharrem Ayının önemine vurgu yaparak, tüm İslam Âleminin Aşure Gününü de tebrik ettiğini söyledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem de, Aşure Gününü tebrik ederek, üniversitede yaptıkları etkinlikten dolayı Başkan Demirkol’a teşekkür ettiklerini söyledi. Konuşmaların ardından yapılan dua ile birlikte aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

MEYDANDA BİNLERCE VATANDAŞA AŞURE İKRAM EDİLDİ

Aşure Günü dolayısıyla düzenlenen programların üçüncüsü de, Rabia Meydanında gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen aşure dağıtım etkinliğine Başkan Fevzi Demirkol ve eşi Adile Demirkol’un yanı sıra; AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti 24, 25 ve 26’ncı dönem Milletvekili Metin Külünk, AK Parti teşkilat başkanları ve üyeleri, meclis üyeleri ve bürokratlar katıldı.

Program açılışında konuşan Başkan Fevzi Demirkol, gelenekleri yaşatmak adına her yıl olduğu gibi bu yılda Aşure Günü dolayısıyla aşure ikramında bulunduklarını ifade etti. Milletvekili Gülpınar da, Muharrem Ayının önemine vurgu yaparak, vatandaşların Aşure Gününü tebrik etti. Milletvekili Külünk ise aşure dağıtım programına katıldığı için duyduğu memnuniyet dile getirdi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.