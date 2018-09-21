Vali Erin Açıkladı, 2019'da Tamamlanacak

Bazı inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve beraberindeki heyet, Valilik ziyareti ve güvenlik toplantısının ardından akşam saatlerindeye geçerek, Suriye sınırı boyunca kurulan solar aydınlatma ve güvenlik sistemlerini yerinde inceledi.Akçakale’de ilk olarak 2’nci Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, burada sınır güvenliği konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Ardından Akçakale’nin Suriye sınırı boyunca kurulan solar aydınlatma ve güvenlik sistemlerini yerinde inceleyen İnce, güneş enerjisi ile çalışan, depoladığı elektrik ile yüksek aydınlatma ve güvenlik sistemlerini çalıştırma kapasitesine sahip proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Solar aydınlatma ve güvenlik sistemlerinin, hareket sensörü, hareketli kameralar ve üç merkezden izleme noktalarına uyarı özellikleri taşıdığı bildirildi. Yüksek teknolojiye sahip sistemlerin Akçakale sınır hattı boyunca kurulacağı ve 2019 yılında tamamlanacağı belirtildi.Hudut hattındaki incelemelerinde Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’ye, Şanlıurfa Valisi, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Önder Bozkurt ve Ahmet Adanur, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan Pektaş da eşlik etti.Akçakale’deki incelemelerinin ardından Şanlıurfa merkeze dönen İnce ve beraberindeki heyet, gece saatlerinde’ya hareket etti.