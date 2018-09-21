Milletvekili Halil Özşavlı'dan Şutso Yönetimine Ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Şanlıurfa Milletvekili Dr. Öğr. Üyesi Halil Özşavlı ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Milletvekili Halil Özşavlı ve beraberindeki heyeti, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk Karakuş ve Mustafa Direkçi karşıladı. Gerçekleşen ziyarette, Ak Parti'nin Şanlıurfa çalışmaları, ŞUTSO'nun yürütüğü çalışmalar ve güncel konularda istişarede bulunuldu.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.