İmam Camide Suriyeli Kadınla Basıldı

“TEMİZLİK YAPIYORDUK YORULMUŞUZ”

BİR DE YATSI NAMAZI KILDIRMAYA KALTI

CAMİYİ RANDEVU EVİ GİBİ KULLANMIŞ

İMAM AÇIĞA ALINDI

Cumhuriyet'in haberine göre Manisa ’da görev yapan evli ve 2 çocuk babası imam Eyüp Ö. camide Suriyeli bir kadınla basıldı. 40 dakika polislere kilitlediği imam odasının kapısını açmayan imam, birde olay sonrası yatsı namazı kıldırdı. Yatsı namazında cemaat galeyana geldi.Manisa Menşet gazetesi'nin haberi şöyle: Salihli’nin Kurtuluş Mahallesi’nde imamlık yapan Eyüp Ö. öğle namazını kıldırdıktan ve cemaatin dağılmasından sonra Suriyeli bir kadını camiye aldı. Durumu fark eden cemaatten birkaç kişi hemen polis çağırdı. Caminin etrafında kalabalığın toplanmasının ardından 5 araç ve 3 motosikletli polis ekibi camiye ulaştı. Camiyi kilitleyen imam 40 dakika boyunca polislere kapıyı açmadı.Polis ısrarları sonucu kapıyı Suriyeli kadın açtı, ardından ise imam Eyüp Ö. çıktı. Suriyeli kadın ’Temizlik yapıyorduk, çok yorulmuşuz’ derken, imamın endişeli hali gözlerden kaçmadı. Olayın ardından karakola götürülen ikili, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İmamın daha önce de yardım bahanesiyle birçok kez evli olan Suriyeli kadının evine gittiği belirtildi.İmam Eyüp Ö’nün yatsı namazını kıldırmak için cemaatin önüne geçmesine sinirlenen cami cemaati ‘Adi herif, bunun arkasında namaz kılınmaz’ diyerek galeyana geldi. Bunun ardından imam, namazı kıldırmadan camiyi terk etmek zorunda kaldı.Suriyeli kadının daha öncede birçok kez camiye geldiği belirtildi. Bölgede yaşayan insanların bu durum karşısında şok içinde oldukları ifade edilirken infial halinde olan cemaat; camilerinin randevu evi gibi kullanıldığını, camilerinin kirletildiğini düşünüyor. Ve bundan sonra nasıl ibadet edeceklerini soruyor.Konunun açığa çıkmasının ardından İmam Eyüp Ö. açığa alındı. Manisa Müftüsü Sinan Cihan, olay hakkında tahkikat başlattıklarını söyledi.