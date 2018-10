Balıklıgöl Sonbaharda Bir Başka Güzel

' olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi, sonbahar mevsiminde adeta ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olmanın yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri konumundaki Balıklıgöl, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. İşte size Balıklıgöl gezi rehberi...Kentle özdeşleşen ve üç ilahi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl, hikayesiyle de insanları etkiliyor. Yılın her döneminde yoğunluk yaşanan tarihi alanda ziyaretçiler, buradaki balıklara yem atıyor, yerleşkedeki kutsal kabul edilen mekanları ziyaret ediyor. Buradanne çıkan turistler, tarihi ve yeni yapıların iç içe olduğu kenti kuş bakışı seyretme imkanı buluyor.Sonbaharda oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerini karşılayan Balıklıgöl, ışıklandırma sistemiyle de geceleri ziyaretçilerine ayrı bir görsel güzellik sunuyor. Yerli ve yabancı turistler, yerleşkedeki Aynzeliha Gölü'nde sandal keyfi yapmayı da ihmal etmiyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince bir süre önce başlatılan altyapı, drenaj ve su tahliye kanalı yenileme çalışmaları sayesinde Balıklıgöl'ün uzun yıllar sorunsuz şekilde gezilmesi hedefliyor.Kalenin eteğindeki doğal mağaralarda oluşturulan kafelerde mırra (acı kahve) ya da kendine has lezzetiyle menengiç kahvesini yudumlayarak yorgunluk atan turistler, tarihi çarşı ve hanlarda adeta geçmişe yolculuk yapıyor.