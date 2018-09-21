Ak Partili Başkanlar Gidici,Üçte İkisi Aday Gösterilmeyecek

Ak Parti yönetimi, partili belediye başkanlarından hangileriyle yola devam edileceği, muhalefetin elinde olan yerlerde kimlerin aday gösterileceği ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapıyor. Adayların seçimi konusunda iki kanallı bir strateji izleyen partide, bir yandan genel merkez, teşkilat ve seçim işleri başkanlıkları il ve bölge bazlı olarak sahada çalışma yapıyor.



Bire bir halkın ve teşkilatların nabzı yoklanarak mevcut belediye başkanının başarılı olup olmadığı, MHP ile ittifaka nasıl bakıldığı ölçülmeye çalışılıyor. Yerel seçime ilişkin diğer değerlendirme kanalını ise hem il hem de ilçe belediyeler için yapılan anketler oluşturuyor. Bu kapsamda ilk olarak il belediyelerine yönelik yapılan ankette, seçmene ‘belediye başkanından memnun musunuz’ sorusu yöneltildi. Yapılan anketlerde belediye başkanlarının çoğunluğunun başarılı bulunmadığı öğrenildi. İkinci yapılan ankette ise ‘kimi belediye başkanı olarak görmek istiyorsunuz’ sorusu yöneltildi. Bu anketlerle her il ve ilçe için bir isim havuzu oluşturuldu.

48 BAŞKANIN ÇOĞU YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEYECEK



Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde halen Ak Parti’nin elinde olan 18’i büyükşehir, 48 il belediyesinde mevcut başkanların çoğunluğunun yeniden aday gösterilmeyeceği görüşü hâkim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde milletvekillerinin yarısını, olağan kongrede MKYK’nin yaklaşık yüzde 60’ını değiştirdiğine dikkat çekilirken, yerel seçimde bu oranın daha da artacağı ve belediye başkanlarının üçte ikisine yakın bölümünün yeniden aday gösterilmeyeceği beklentisi dile getiriliyor. 24 Haziran’da partinin yüzde 8 oranında oy kaybetmesinin etkenleri arasında belediyelerin iyi çalışmaması da sayılıyor.

BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA







Ak Parti ’de, büyükşehir belediyeleri için illerden farklı olarak daha özel bir çalışma yapılıyor. 16 Nisan referandumundan sonra İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bursa Büyükşehir Belediye başkanları; geçen hafta da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa ettirilmişti. İstanbul ve Ankara’ya istifaların ardından getirilen Mevlüt Uysal ve Mustafa Tuna’nın aday olmasının düşünülmediği dile getiriliyor.



Ak Parti ’nin yerel seçim hesapları, MHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağına göre de şekillenecek