Demirkol, Gürcütepe’de 114 Malikin Tapu Sorununu Çözdü

Haliliye Belediye Başkanıne bağlı Gürcütepe Bölgesinde yıllardır tapu sorunu yaşayan 114 hak sahibinin, tapu sorununu çözüme kavuşturdu. Tapu maliklerine, düzenlenen törenle tapularını dağıtan Başkan Demirkol, “Mevzuat çerçevesinde, Haliliye Belediyesinin teknik ekipleri çalışarak bu tapu meselesini çözdüler. 114 sakinimizin tapu almasını sağlamış bulunmaktayız” dedi.Vatandaşların taleplerine anında yanıt verip, halkın ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapan Başkan Fevzi Demirkol, Gürcütepe Bölgesinde yaşayan vatandaşların tapu sorununu çözüme kavuşturdu. Bölgede bulunan 114 evin tek parça olan tapusu, Haliliye Belediyesi teknik ekibinin çalışmaları sonucunda çözüldü. Tapuların dağıtımı için Gürcütepe’de düzenlenen törene Başkan Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Sırrın Mahalle Muhtarı İbrahim Kara ve Gürcütepeli vatandaşlar katıldı.Tapu dağıtımında konuşan Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak dua alacak hizmetlerde yorulmak bilmediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:Konuşmaların ardından Başkan Demirkol, tapu maliklerine tapularını taktim ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar da, yıllardır devam eden tapu sorunlarını çözen Başkan Demirkol’a teşekkür ettiler.