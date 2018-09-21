10 Yaşındaki Çocuk Komşusunu Öldürdü

10 Yaşındaki Çocuk Tüfek İle Defalarca Ateş Etti

Ameliyattan Çıkamadı

10 yaşında katil oldu

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, kendisini döverek küfür ettiğini öne sürdüğü komşusuna pompalı tüfekle ateş açtı.Olay, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş yolu üzerinde dün gece meydana geldi. 01 AAD 441 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Ali Genç, 10 yaşındaki F.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. F.K. pompalı tüfek ile defalarca ateş açarak, Ali Genç’i sırtından vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Genç'ten ilerleyen saatlerde kötü haber geldi.Ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Ali Genç, ameliyata alındı. Genç ameliyattan sağ çıkamada ve yaşamını yitirdi. Genç'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Vurma olayını gerçekleştiren, F.K. ise olay yerinden hızla kaçtı. Mahallenin etrafını abluka altına alan polis ekipleri, F.K.’yi kısa sürede yakaladı. F.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.