Çiftçi Vatandaşlardan Tam Not Aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her yıl geleneksel hale getirdiği Muharrem Ayı Aşure İkramını bu yıl da sürdürdü. Sabah saatlerinde Başkan Nihat Çiftçi'nin katılımı ile tarihi çarşılar bölgesinde esnafa ve vatandaşlara yapılan ikram ile başlayan aşure dağıtımı gün içerisinde 20 farklı noktada gerçekleştirildi.

Tarihi ve turizm bölgelerinden hastanelere, eğitim kurumlarından esnaf gruplarına kadar gitmedik yer bırakmayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hem bir geleneğin daha yaşatılmasını sağladı hem de birlik ve beraberlik ruhunu ayakta tutarak vatandaşların beğenisini topladı.

Büyükşehir Belediyesinin ikramından dolayı yetkililere teşekkür eden vatandaşlar, "Muharrem ayında böylesine güzel ikramda bulunan Büyükşehir Belediyemize düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yapılan bu ikram aslında bir geleneğin yaşatılmasının örneğidir. Bize aslımızı hatırlatan bu tür organizasyonların devamını diliyoruz" diye konuştular.

BAŞKAN ÇİFTÇİ: BİR GELENEĞİMİZİ DAHA AYAKTA TUTUYORUZ

Tarih, Kültür ve Müze şehri Şanlıurfa'da gastronomi atağı başlatarak bölgenin damak tadını uluslararası platformlara taşıyan Büyükşehir Belediyesinin damağa hitap eden Aşure dağıtımının aslında bir geleneği ayakta tutmanın örneği olduğunu belirten Başkan Nihat Çiftçi de dağıtıma katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

İl Müftüsü İhsan Açık'ın da katıldığı ve duaların eşlik ettiği ikramda Başkan Çiftçi, "Halkımızı bir araya getirecek buluşmalarımız sürüyor. Bu çerçevede pazar günü başlayacak ve ekim ayı itibari ile devam edecek olan İsot Festivaline de tüm halkımızı bu organizasyon aracılığıyla davet ediyoruz" dedi.