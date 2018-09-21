Urfa'da Korkunç Olay, Benzin Döküp Kendini Ateşe Verdi

İşsizi ve Açım

Esnaf İmdada Yetişti

Alevler içerisinde kalan gence çevredekiler tarafından yangın tüpü ile müdahale etti. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.Olay, akşam saatlerinde Topçu Meydanı’nda meydana geldi.İddiaya göre, adı öğrenilmeyen işsiz genç, iş başvurusu için defalarca belediyeye gelip başkan ile görüşmek istedi. Gencin bu isteği olmayınca meydanda aşure dağıtımı için toplanan belediye başkanları ve milletvekillerinin bulunduğu alana gelen genç “İşsizim ve açım” diyerek yanında getirdiği benzini üstüne döküp kendini yaktı.Bir anda alev topuna dönen gencin yardımına çevredeki esnaflar yetişti. Genç, kaldırıma uzatılarak yangın tüpü ve hortumla müdahale edilerek, yangın söndürüldü.Vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluşan genç, olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.