Şanlıurfaspor'da, Zonguldak Maçı İle Çıkış Hesapları!

Zonguldak Kömürspor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şanlıurfaspor sezona Fethiyespor galibiyetiyle başladı. Rakibini 2-1 yenen Güneydoğu ekibinde Sercan Kaya ve Samet Akaydın takımına galibiyet getiren golleri kaydetti. Şanlıurfaspor ikinci hafta maçında ise bu kez deplasmanda Kahramanmaraşspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golü yine Sercan Kaya attı. Urfa ekibi 3. hafta maçında ise sahasında konuk ettiği Sivas Belediyespor'u Fevzi Özkan'ın tek golü ile 1-0 yenerek 3 puana uzanan taraf oldu.

Zonguldak Kömürspor sezona Manisa mağlubiyeti ile başladı. 2. haftada ise Zonguldak sahasında Pendikspor'u 1-0 ile geçerken 3. haftada Bandırmaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.