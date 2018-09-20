Urfa'nın Tamamı Elden Geçirildi

Aydınlatma Şebekeleri de Kontrol Edildi

Şanlıurfa İl Müdürlüğü Sistem İşletme Yöneticiliği ekipleri, kış öncesi periyodik bakımlarına başladı. Ekipler, belirlenen plan çerçevesinde Şanlıurfa merkez ile kırsalda enerji nakil hatları ve bunları taşıyan direkleri elden geçirdiler. Yapılan çalışma sırasında, yaz mevsiminde aşırı tüketimin yanında yüksek sıcaklık sebebiyle sarkan iletim hatları gerilirken, il genelindeki trafo ve panolar ise elden geçirildi. Bakım onarım çalışmaları sırasında yük dengelemeleri de yapan ekipler, gerekli görülen onarımları da yaptılar. Ekipler, kışa hazırlık çalışmaları sırasında 70 adet trafo postası ile 25 adet kesici ölçüm kabini binasının bakımı tamamlarken, 137 kilometre orta ve 100 kilometre de alçak gerilim hattı olmak toplam 237 kilometre uzunluğundaki iletim hattının bakımını tamamladılar.Kışa hazırlık çalışmaları sırasında Dicle Elektrik ekipleri aydınlatma şebekelerini de kontrol etmeyi ihmal etmedi.genelinde 42 bin 643 adet aydınlatma armatürü kontrol edilirken ekonomik ömrünü dolduran 2 bin 153 adet aydınlatma ekipmanı yenileriyle değiştirildi. Henüz ekonomik ömrünü doldurmamış, kullanılır durumda olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan aydınlatma armatürlerini de onarıldı. Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, amaçlarının bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak kış mevsiminde de müşterilerine kesintisiz elektrik enerjisi vermek olduğunu söyledi.