Milletvekili Özşavlı'dan Başkan Bayık'a Teşekkür Ziyareti

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Hilvan'da bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Hilvan Belediye'sini ziyaret ederek Başkanı Aslan Ali Bayık'a 24 haziran seçim sürecinde etkin çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde, Hilvan'ın hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de AK Parti'yi sahiplenerek büyük destek verdiğini belirten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, 'Özelde belediye başkanımız Sayın Aslan Ali Bayık ve AK Parti Hilvan İlçe Başkanlığı'na, genelde ise tüm Hilvan halkına teşekkür ediyorum dedi.

Viranşehir AK Parti İlçe teşkilatının da beraberinde eşlik ettiği Özşavlı 'Gerek seçimden önce, gerekse seçim süreci ve sonrasında Hilvan hakkında edindiğimiz izlenimler hepimizin üzerinde olumlu sonuçlar bıraktı. Belediye Başkanımız Sayın Aslan Ali Bayık'ın yapmış olduğu hizmetlerle diğer ilçelerimiz arasında nam salmış bir belediye başkanımızdır. Aynı şekilde yapılan bu hizmetler hem siyaset zemininde hem de halkın yanında ciddi bir karşılık bulmaktadır. Belediyecilikte başarılı olduğu kadar, seçim sürecinde de yine çok başarılı bir çalışmasına hepimiz şahit olduk. Bu vesile ile kendisine çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.