Urfa'da,Uzaktan Öğretime Yoğun İlgi

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında öğrencilerimizinİlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I ve Yabancı Dil I (İngilizce) uzaktan öğretim yoluyla alabilmesi için 20 Şube ve yüz yüze yoluyla derslerini alabilmeleri için 12 Şube açıldı. Sayılar öğrencilerimizin çoğunluğunun uzaktan öğretimi tercih ettiğini göstermektedir. Tablo 1'de görüldüğü gibi Yabancı Dil I dersini alan Lisans öğrencilerimiz için açılan şube sayısı yoğun istek üzerine 11'e çıkarıldı. 1650 kontenjana sahip şubelerimizin %93,64'ü 20 Eylül 2018 - 15:00 itibariyle doldu.Yabancı Dil dersini uzaktan öğretim yoluyla almak isteyen öğrencilerimizin eğilimi Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I ve Türk Dili I derslerinede yansımaktadır. Hem önlisans hem de Lisans öğrencileri çoğunluğu uzaktan öğretimi tercihe etti. Yüz yüze şubelerimizin doluluk oranı %10'da kaldı. Uzaktan öğretim yoluyla verilelecek her ders için öğrencilerimiz 14,25 TL öğrenim ücreti ve 5,25 TL ders materyali ve materyal ücreti ödemektedir.HARUZEM tarafından uygulanan açık sınıf stratejisi ile sadece seçtikleri şubelere değil tüm şubelere canlı olarak katılabilmektedir. Öğrencilerimiz derslerin video kayıtlarını 7/24 izleyebilecekleri gibi HARUZEM tarafından uygulanan açık sınıf stratejisi ile Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü saat 08:00 - 21:00 saatleri arasında yürütülen tüm canlı derslerede katılabileceklerdir.Öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I ve Yabancı Dil I (İngilizce) uzaktan öğretim yoluyla derslerini alabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir:1. Adım: Öğrenci, Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yani 10-16 Eylül tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Tablo 1’de gösterilen gün ve saatlere göre diğer dersleri ile çakışmayacak bir şube seçimi yapar.2. Adım: Öğrenci, uzaktan öğretim yoluyla almak istediği her ders için Harran Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen uzaktan öğrenim ücretini ve ders materyali ve materyal ücretini yatırır.3. Adım: Öğrenci, uzaktan öğretim yoluyla almak için seçtiği dersleri banka dekontunu göstererek danışmanına onaylatır.4 Adım: Öğrenci, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUZEM)’ni banka dekontu ile ziyaret ederek veya haruzem@harran.edu.tr adresine eposta göndererek hangi dersler için ücret yatırdığını belirtir ve Uzaktan Öğretim Ders Kayıtı dilekçesi ile hesabını oluşturur.