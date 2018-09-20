Bakan Yardımcısı İnce Şanlıurfa'da

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından karşılanan Muhterem İnce, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra beraberindeki heyetle birlikte Valilik makamında ağırlandı.
Makamdaki kısa görüşmenin ardından Valilik toplantı salonuna geçen heyet, Vali Erin, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürünün katılımı ile gerçekleşen güvenlik toplantısına katıldı.
Heyetin toplantıdan sonra Akçakale ilçesine geçerek, Akçakale Kaymakamlığını ziyaret edeceği, ardından Akçakale Hudut Hattında ve Hudut Komutanlığında kurulan solar aydınlatma sistemlerini inceledikten sonra Ankara’ya hareket edeceği bildirildi.
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