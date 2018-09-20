Urfa'da Okuyanlar İçin Güzel Haber,Anlaşma Sağlandı!

Albert - Ludwigs Üniversitesi Hakkında:

Çevre Mühendisliği ve Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümleri için Albert Ludwigs Ünivesitesi - Freiburg () ilekurumlar arası ikili anlaşması imzalandı.Bu sayede Üniversite personeli ve öğrencileri Albert Ludwigs Ünivesitesi'ne Erasmus programı kapsamında gidebilecek. İkili anlaşma 2018-2021 yılları arasında geçerli olacak. İkili anlaşma kapsamında ilgili bölümlerde öğrenim gören Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Erasmus hibesiyle eğitimlerinin bir/iki dönemini Albert Ludwigs Ünivesitesi - Freiburg'da alacaklar.Albert - Ludwigs Üniversitesi 1457 tarihinde kurulmuştur. Albert - Ludwigs Üniversitesi Almanya' nın en gözde üniversitelerindendir.Albert - Ludwigs Üniversitesi kütüphanesindeki yaklaşık 3 milyon kitap bulunmaktadır.Albert - Ludwigs Üniversitesi yaklaşık 20.000 kişi eğitim görmektedir.