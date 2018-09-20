Tarımsal Üretimde Entegre Kaynak Verimliliği Eğitimi Şanlıurfa’da Gerçekleşti

19-20 Eylül 2018, Şanlıurfa -Bölgesi’ndeve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi kapsamında, 19-20 Eylül 2018 tarihlerinde Şanlıurfa'da Tarımsal Üretimde Entegre Kaynak Verimliliği Eğitimi gerçekleşti.GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi kapsamında düzenlenen eğitim ile özellikle tarımsal üreticilere hizmet veren yerel düzeydeki kamu kurum ve kuruluşlarının tarımsal üretimde kaynak verimliliği alanındaki bilgi seviyelerinin arttırılması amaçlanıyor. Kaynak verimliliği ile ilişkili farklı alanları içeren eğitim programına başta Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Ziraat Odaları, Sulama Birlikleri, Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Kalkınma Ajansları olmak üzere GAP Bölgesi illerinde yer alan kamu kurumları, STK ve özel sektör temsilcileri katıldı.Eğitimde ele alınan konular: Etkin Su Yönetimi ve Geleceğin Tarımı; Tarımsal Üretimde Entegre Mücadele ve Ağırlıklı Biyolojik Mücadele; Tarımın Su Ayak İzi; Çevre ve Atık Yönetimi; Tarımda Teknoloji Kullanımı; Çevre ve Sürdürülebilirlik; Biyodinamik Tarım; Pamuk Üretiminde Olumsuz Çevre Etkilerini Azaltma; Akıllı Tarım Çözümleri ve Tarımda Teknoloji Kullanımı (Hassas Tarım); Tarımda Yerel Kaynak Kullanımının Önemi; Tarımsal İşletmelerde ve Tarım alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği; Tarımsal Sulamalarda Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı; Pamuk Üretiminde Verimlilik Odaklı Yaklaşımlar; Hassas Tarıma Uygun Akıllı İlaçlama Makinaları ve ISOBUS; Tarımsal Sulamada Verimlilik; GAP İllerinde Sebze ve Meyve Alanlarında Görülen Yeni Hastalıklar ve Mücadele Yöntemleri; Tarımda Hukuki Sorunlar; Tarımsal Ürün Zincirinde Lojistik Halka Verimliliği.GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi, üretim süreçlerinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını ve sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya katkı sunulmasını hedefliyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın () teknik işbirliği ile yürütülmekte olan proje kapsamında, tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde entegre kaynak verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerine 2019 yılında da devam edilmesi planlanıyor.