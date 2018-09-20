Şanlıurfalı Öğrenciler Teknofest'e Katıldı

20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline, Şanlıurfa’dan 40 öğrenci ve 5 görevli de katıldı.Sabah saatlerinde THY tarifeli uçağı ileGAP Havalimanından İstanbul’a hareket eden öğrenci ve görevliler, TEKNOFEST açılış programına katıldıktan sonra İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecekler.İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden 15 yaş ve altı 50 bin çocuğun batı illerine ve’e götürüldüğünü hatırlatan Biz Anadoluyuz Projesi İl Koordinatörü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Abdülkadir Aykut, TEKNOFEST’e katılımın da bu çerçevede düzenlendiğini, bu kapsamda Mehmet Hacıbozanoğlu Orta Okulu, Küçükhan Orta Okulu, Uğurlu Ortaokulu ve Yardımcı Orta Okullarından onar öğrencinin ve birer rehber öğretmenin katılımıyla gerçekleştiğini söyledi.TEKNOFESTprogramına katılmak üzere İstanbul’a giden Şanlıurfalı öğrenciler, Arnavutköy ilçesinin misafiri olarak ağırlanacaklar. Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerinin evlerinde misafir edilen Şanlıurfalı öğrenciler, 23 Eylül 2018 Pazar günü saat 21.30’da İstanbulHavalimanından Şanlıurfa’ya uçacaklar.