Koşun Kavga Var, Antep İsodumuzu Çalacak

İsot Urfa'nın Tescilli Ürünüdür

Biber hasadı döneminde olan ve Urfa ile özdeşleşmiş bir ürün olan Urfa Biberi, GastroAntep Festivali’nin tanıtım malzemesi oldu. Bugün başlayan ve 22 Eylül tarihine kadar sürecek olan festivalde Antep yöresine ait lezzetler tanıtılacak. Birçok ünlü sanatçının, Michelin yıldızlı restoran şeflerin, gastronomi profesyonellerinin, akademisyenlerin, öğrencilerin ve halkı katılacağı festivalde Urfa biberi Antep’e özgüymüş gibi lanse ettirildi.Daha önce de reklam çalışmalarında Urfa’nın ilçesi olan Halfeti’yi kullanan Gaziantep bu kez de Urfa Biberine sardı. Urfa'nın tescilli markası olan biberin festivalde Antep’e aitmiş gibi lanse ettirilmesi Urfalıları kızdı.En çok Urfa’da yetişmekle beraber Antep Fıstığı olarak tescillenmiş fıstığın yanında Urfa biberine de göz dikmeleri Urfalılar tarafından hoş karşılanmadı.