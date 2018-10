İttifak Olursa, 13 İl El Değiştirecek

"ÖZELLİKLE 30 İL ZİLLETE TESLİM EDİLMEMELİ"

KARARI ERDOĞAN İLE BAHÇELİ VERECEK

13 İL AK PARTİ VE MHP İTTİFAKINA GEÇEBİLİR

HDP’NİN ELİNDEKİ BELEDİYELER İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde İstanbul’dan aday çıkarmayacaklarını belirterek “MHP İstanbul’da bir aday çıkartarak kendi kendini kandırarak Türk siyasetinde varlığını devam ettiremez" dedi. Bahçeli, geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamada 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde genel seçimlerde olduğu gibi AK Parti ile yapılan ‘Cumhur İttifakı’nın devam ettirilebileceğini söylemişti. Bahçeli, yerel seçimlerde 30 ile vurgu yaparak “Zillete kendini kaptıran yönetimlerin eline geçmemelidir” ifadelerini kullanmıştı.MHP lideri Bahçeli, yerel seçimlerle ilgili verdiği ittifak mesajında, "Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ duyulu duruşunu devam ettirecektir. Elde edilen kazanımların 31 Mart'ta yok olmasını arzu etmiyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 27 bölge zillete kendini kaptıran yönetimlerin eline geçmemelidir. Bu bir tarihi sorumluluktur" dedi. Bahçeli, açıklamasında özellikle 30 ile vurgu yaptı. Dün de MHP Konya Milletvekili Esin Kara, yerel seçimlerde 30'a yakın ilde AK Parti ile ittifak yapılacağını belirterek, ''İllerde ittifak yapmamızın sebebi, CHP’nin genel seçimlerde olduğu gibi HDP ile ittifak yapabileceği ve o illerde seçimlerin Ak Parti ve MHP açısından kaybetme riski göründüğü için böyle bir durum ortada'' dedi.Bahçeli'nin açıklamasıyla birlikte akıllara gelen 30 il.Yenişafak'ın haberine göre, AK Partili kurmaylar ile MHP’li kurmaylar tarafından yapılan peşpeşe açıklamaların ardından kesin kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin yapacağı baş başa görüşmenin ardından verileceği belirtildi. Şimdi gözler Erdoğan ile Bahçeli’nin en kısa sürede yapacağı görüşmenin ardından çıkacak kararda. Yapılacak olan görüşmede yerel seçimlerde ittifakın hangi çerçevede oluşturulacağı belirlenecek ve kurmaylar buna göre seçim hazırlıklarına başlayacak.Bahçeli’nin yaptığı açıklamada özellikle dikkat çektiği iller 2014 yerel seçim sonuçları incelendiğinde aşağıdaki tablo gibi olma ihtimali yüksek. 2014 yerel seçimlerde alınan sonuçlara bakıldığında ittifak halinde 13 ilin AK Parti ve MHP’li belediyelere geçmesi muhtemel.İşte ittifak yapıldığı zaman el değiştirmesi muhtemel 22 il ve terör ile bağlantısı olduğu için kayyum atanan 8 il:2014 yerel seçim sonuçlarına göre bazı illerin sonuçları...HDP’nin elindeki belediyeler için özel çalışma22 ilde yapılacak her türlü ittifakta her an değişkenlik gösterebileceği gözlemlendiği gibi HDP’nin seçimle kazandığı daha sonra teröre destek verdiğinden dolayı kayyum atanan 8 ilde ise farklı stratejilerin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Özellikle Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman, Tunceli, Van ve Siirt gibi HDP’den kayyuma geçen iller için güçlü aday ve bölgeyi iyi bilen bir profilin desteklenmesi öne çıkanlar arasında.