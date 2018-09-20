Başkan Demirkol: Gençlerimizin, Çocuklarımızın Her Zaman Hizmetindeyiz

2018- 2019 Eğitim- Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte Başkan Fevzi Demirkol, her yıl olduğu gibi bu yılda ilçe genelindeki ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim desteğini sürdürüyor. İlkokul öğrencilerine Akıl ve Zeka Oyunları Kitabı dağıtılmasıyla ilgili Başkan Demirkol, İbrahim Tatlıses İlkokulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Levent Türkmenoğlu ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Demirkol, öğrencilerle de sohbet etti. Öğrencilere içerisinde bilmece ve bulmaca bulunan Akıl ve Zeka Oyunları Kitabından hediye eden Başkan Demirkol, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın her zaman hizmetindeyiz” dedi.

Öğrencilere kitap dağıtılmasıyla ilgili açıklama yapan Başkan Demirkol, şunları kaydetti:

“Yeni eğitim, öğretim yılı siz değerli öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun. Bilgi çağında kitapla tanışmanızı sağlamak, cep telefonundan uzak durmanız, teknolojiye bağımlılık oluşmaması ve hoşça vakit geçirmeniz için içerisinde bilmece ve bulmaca olan kitapları, her eğitim yılı başında dağıtıyoruz. Bu kitapları aldığınızda bilmece ve bulmaca çözecek, Türkçe ve Matematik derslerin daha iyi olacaktır. Haliliye’deki ilk okul öğrencilerinin tümüne bu kitaptan birer tane hediye ediyoruz.”

Başkan Demirkol, öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.