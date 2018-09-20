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Bu haber 20 Eylül 2018 16:01:52 Tarihinde eklenmiştir.

Vali Erin;Biz, Dolar 7 Değil, 170 De Olsa, Euro 8 Değil, 180 de Olsa Vazgeçmeyeceğiz!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Şanlıurfa Milletvekillerinin de iştirak ettiği yemeğe, Şanlıurfa’da yaşayan gaziler ve aileleri ile şehit aileleri davet edildi.

Vali Erin;Biz, Dolar 7 Değil, 170 De Olsa, Euro 8 Değil, 180 de Olsa Vazgeçmeyeceğiz!

Kur’an-ı kerim tilaveti ve şehitler için okunan dualarla başlayan yemekte bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehit ve gazi aileleri ile programa katılanları selamlayarak, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip bir ülke ve devlet olduğuna değinen Vali Erin, Osmanlı’nın yıkılmasından sonra bu milletin ortaya koyduğu büyük bir destan ve irade olduğunu belirterek, şunları söyledi: Yokluk içerisinde, yedisinden yetmişine canını hiçe sayarak yedi düvele karşı mücadelesini kahramanlıkla veren ve bu toprakların her karışında şehit kanının olduğu bu toprakları bize hediye eden atalara, dedelere sahibiz. Bu milletin bir mensubu olmaktan ne kadar şükretsek, şükranlarımızı ne kadar Cenab-ı Allah’a arz etsek azdır.

Yeryüzündeki bütün mazlum milletlerin öncülüğünü yapabilecek, binlerce yıl dünyanın dört bir tarafına adaleti, merhameti, sevgiyi, şefkati ve muhabbeti yayacak medeniyetin sahipleri ve temsilcileriyiz. Onlarca yıldır, tüm dünya insanlarını ve mazlum milletleri ölüme ve savaşa mahkum eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Türkiye ile bu kadar uğraşmalarının, ikide bir farklı hilelerle önümüze çıkıp, bu milletin ideallerini gerçekleştirmesini engellemeye çalışmalarının temel sebebi budur. Ya hak galip gelecek ya batıl galip gelecek. Aslında binlerce yıldır süregelen mücadelenin temelinde bunun olduğunu çok açık şekilde biliyoruz.

Yeraltı yerüstü kaynakları sömürülen, insan kaynakları cehalete mahkum edilen bu milletleri ve bu insanlığı tekrar ayağa kaldırabilecek medeniyetin temsilcileriyiz bizler. 15 Temmuz ile birlikte, büyümesini ve kalkınmasını durdurmak istedikleri Türkiye Cumhuriyeti’nin önüne daha başka hileler ve tuzaklarla çıkacaklarını biliyoruz. Ayı şer odaklarının hamilerinin hangi güçler olduklarını çok iyi biliyoruz. Aynı güzler bugün bu milleti ekonomik müdahalelerle, bu milletin ileriye dönük sarsılmaz hayallerini, ideallerini sarsmaya çalışıyorlar. Biz, dolar 7 değil, 170 de olsa, Euro 8 değil, 180 de olsa, sahip olduğumuz, atalarımızdan, dedelerimizden miras olarak aldığımız değerlerimizin hiçbir tanesinden vazgeçmeyeceğiz. Bu kadar iddialı sözler ederken, elbette başımızda bulunan Cumhurbaşkanımızın liderliğine, bu milletin ferasetine ve son zamanlarda daha da gelişen her türlü zorluğu aşma inancına güveniyoruz. Hepsinden önemlisi, Cenab-ı Allah’a güveniyoruz. Allah’ın yardımının, doğruyu düşünen, hakkı ve adaleti düşünenlerle olacağından şüphemiz yok. Ekonomik krizi de Allah’ın izniyle bu millet inşallah atlatacaktır. Elbette yerimizde durmayacağız. Bir taraftan inancımızı, değerlerimizi, örfümüzü, adetlerimizi, aile yapımızı sımsıkı muhafaza ederken, öbür taraftan da zamanın gerektirdiği bilgi, donanımı ve icat ve tespitleri yapmak zorundayız. Onun için daha çok çalışmak zorundayız.  Bunu yapmazsak sadece sözler söyleriz.

Bu duygularla, kendilerini iyi hissettirmekle sorumlu olduğumuz şehit yakınlarımız ve gazilerimizi, iş yoğunluğu ve bazı sebeplerle ihmal ettiğimiz, arayıp soramadığımız tüm gazilerimizden özür diliyor, haklarını helal etmelerini diliyoruz. Hep yanınızdayız, hep yanınızda olmaya devam edeceğiz. Allah bizleri sizlere, en iyi şekilde hizmet eden kullar olmayı nasip etsin. Gaziler gününüzü tekrar tebrik ediyor, bu programa teşriflerinden dolayı sayın bakanıma saygılarımı arz ediyor, hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum.

BAKAN SELÇUK: ALLAH SABRINIZI ARTIRSIN

Okul açılışları, bölge ve il eğitim istişare toplantıları için Şanlıurfa’da bulunan ve gaziler onuruna verilen yemeğe katılan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ise, konu şehit aileleri ve gaziler olunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm programlarını iptal edip bu konuyla ilgilendiğini belirterek, “Bizler de onunla aynı duyguyu paylaşıyoruz” dedi.

Selçuk, konuşmasında şunları söyledi:

Ben aslında buraya siz değerli şehit aileleri ve gazilerimizi selamlamak için geldim. Şanlıurfa’ya başka programlarımız için gelmiştik. Gaziler günü kutlu olsun diyorum. Eski Türkçede mübarek olsun denirdi, mübarek olsun. Burada gözü yaşlı analar gördüm. Umutlarını tazelemek isteyen çocukların, kederli şehit ve gazi eşlerini gördüm. Burada olmak bile bir insanın içinin burkulması için yeterli. Allah sabrınızı artırsın. Allah, yavrularımızın geleceğini aydınlatsın. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla sulanan topraklarda çocuklarımızın geleceği yeşersin. İnşallah biz yanınızdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemsediği bir konudur. Eğer mesele şehit aileleri ve gaziler ise tüm randevularını iptal ediyor ve hemen bu işlerle ilgileniyor. Bizler de onun yanında olarak aynı duyguyu paylaşıyoruz. Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi, sizin bu ülkeye verdiğiniz değer anlatmakla bitmez. Ben ülkem adına, çocuklarım adına, Türkiye adına size bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Siz Türkiye’ye en büyük değerlerinizi feda ettiniz ve sabrettiniz. Allah sabırlarınızı artırsın. Hepinizin yolu açık olsun. Allah’a emanet olun.

Programda Şanlıurfa Muharip Gaziler Derneği’nin kendisine sunmak istediği plaketi hak etmediğini, bunu asıl hak edenin şehit aileleri ve gaziler olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, teslim aldığı ödülü Kıbrıs Gazisi İbrahim Yurtçu’nun eşi Aliye Yurtçu’ya takdim etti.

Şehit ve gazi ailelerinin bir arada yemek yeme, sohbet etme ve tanışma imkânı bulduğu gecede, her masada üst düzey bir kamu görevlisi ailelere eşlik etti. Gece, İl Müftüsü İhsan Açık’ın yaptığı duanın ardından sona erdi.

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