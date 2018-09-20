7 Bin Bekçi Alınacak

2018 BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

BEKÇİLİK ALIMI SINAV KONULARI NELER?

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?​​

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

7 bin kişinin alınacağı bekçi alımı için başvurular, 9-23 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Ardından adaylar için heyecan veren süreç başlamış, gözler sınav tarihinin açıklanacağı tarihe çevirilmişti. MEB'in açıklamasının ardından heyecanlı bekleyiş son buldu. Bekçilik alımı sınav tarihleri açıklandı. Peki 2018 bekçilik alımı yazılı sınavı nasıl yapılacak? Bekçilik alımı sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?Bekçilik alımı için yazılı sınav süreci başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvurular 9-23 Temmuz 2018 tarihlerinde alınmıştı. Adayların merakla beklediği süreç son buldu. 2018 bekçilik alımı yazılı sınav tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.2018 bekçi yazılı sınavı 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Sınav, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman sınav merkezlerinde uygulanacak.Çoktan seçmeli 5 seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacak olan sınavda adaylara 100 soru sorulacak. Adaylara cevaplamaları için 120 dakika verilecek.Adaylar sınav giriş belgelerini 11 Ekim 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekler.Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soruSosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soruFen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soruHayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soruMatematik (İlköğretim düzeyi) 15 soruGenel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 soruGENEL TOPLAM 100 soruSınav sonuç bilgileri 07 Kasım 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.* Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Say ısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/sorular ın doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.* Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayı lı Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasın a eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.