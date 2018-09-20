7 Bin Bekçi Alınacak

Bekçilik alımı için yazılı sınav süreci başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvurular 9-23 Temmuz 2018 tarihlerinde alınmıştı. Adayların merakla beklediği süreç son buldu. 2018 bekçilik alımı yazılı sınav tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.
2018 BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
2018 bekçi yazılı sınavı 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Sınav, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman sınav merkezlerinde uygulanacak.
Çoktan seçmeli 5 seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacak olan sınavda adaylara 100 soru sorulacak. Adaylara cevaplamaları için 120 dakika verilecek.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Adaylar sınav giriş belgelerini 11 Ekim 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekler.
BEKÇİLİK ALIMI SINAV KONULARI NELER?
Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru
Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soru
Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru
Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru
Matematik (İlköğretim düzeyi) 15 soru
Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru
GENEL TOPLAM 100 soru
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuç bilgileri 07 Kasım 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
* Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Say ısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/sorular ın doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.
* Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayı lı Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasın a eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
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